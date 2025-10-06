

Giornata intensa e proficua per la nostra sezione, impegnata nel promuovere il corso arbitri all’interno dei licei di Canicattì . Il nostro Presidente Gero Drago ha incontrato numerosi studenti, raccontando cosa significa essere arbitri e illustrando le opportunità offerte dalla nostra associazione.

Grande l’entusiasmo riscontrato tra i ragazzi, molti dei quali si sono dimostrati curiosi e pronti a mettersi in gioco. In un periodo complesso per il reclutamento arbitrale, la nostra sezione continua a distinguersi: negli ultimi due anni, ben 70 giovani hanno scelto di iniziare questo percorso, nonostante le difficoltà del momento , andando ad arricchire una squadra già composta da circa 170 associati.

Stiamo registrando un vero e proprio boom di iscrizioni, anche nei paesi dell’hinterland: un segnale importante di fiducia da parte delle famiglie, che vedono nella nostra realtà un punto di riferimento sano, formativo e coinvolgente.