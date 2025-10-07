Martedi 7 ottobre, ultima messa di padre Antonio Lalicata dell’Unità pastorale “”Sacra Famiglia”” (chiese di San Giuseppe e Gesù e Maria), di Campobello di Licata. Il prete, nativo di Canicattì, lascia la comunità celebrando la santa messa, nella chiesa parrocchiale Gesù e Maria, con inizio alle ore 18. Don Antonio è stata la guida pastorale, insieme a padre Agostino, in questa unità pastorale dall’0ttobre del 2022, su nomina dell’arcivescovo di Agrigento, monsignore Alessandro Damiano. E’ stato ordinato sacerdote il 15 maggio del 2013, nella cattedrale di Agrigento, dal vescovo della diocesi. Don Antonio è stato preceduto da padre Davide Burgio che ha officiato la sua ultima funzione eucaristica nella chiesa di Lourdes, e ancora qualche giorno prima, da padre Alesssio Caruana, entrambi dell’Unità pastorale “Maria, Madre della Chiesa””. Sono pronti all’immissione nelle due Unità pastorali campobellesi due preti: don Giuseppe Costanza e padre Marco Damanti. Sarà l’arcivescovo Damiano a celebrare la santa messa, sabato sera (11 ottobre), nella chiesa dell’Immacolata.

Giovanni Blanda