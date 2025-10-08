Ladri in azione a Cattolica Eraclea. Ignoti malviventi hanno rubato oltre un chilometro e mezzo di cavi dall’impianto di alimentazione comunale, a pochi passi dalla zona balneare. Il danno stimato è di circa 70mila euro con tutti i disagi provocati dal furto che ha provocato il blackout di interi isolati.

Ad agire sicuramente più persone che, approfittando del buio, hanno lavorato con la calma necessaria. Poi la fuga. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. La procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per furto.