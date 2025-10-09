Immissione canonica di don Marco Damanti, designato nuovo parroco dell’Unità pastorale “” Sacra Famiglia”” di Campobello di Licata, che comprende le parrocchie San Giuseppe e Gesù e Maria. Il rito religioso sarà celebrato, Giovedi 9 ottobre, alle ore 18,30, nella chiesa San Giuseppe. Presiederà la celebrazione eucaristica l’arcivescovo metropolita di Agrigento, monsignore Alessandro Damiano. Don Marco, nativo di Licata, proviene dalla chiesa Santissimi Pietro e Paolo di Favara, dove ha curato le anime per 9 anni. Sarà affiancato nel ministero da padre Agostino. Don Antonio Lalicata, suo predecessore, ha lasciato la co-guida spirituale dell’Unità cattolica.

Padre Damanti è stato ordinato sacerdote, nella cattedrale di Agrigento, 23 anni fa, il 21 settembre del 2002.

Il rito dell’immissione canonica del nuovo parroco dell’altra Unità pastorale “” Maria, madre della chiesa””, don Giuseppe Costanza, intanto, sarà celebrato sabato prossimo. Presiederà ancora l’arcivescovo Damiano.

Giovanni Blanda