E’ battaglia in Europa sulla Pac, la politica agricola comunitaria che entrerà in vigore dal 2028. Già nei giorni scorsi i deputato italiani hanno lanciato l’allarme sul taglio dei fondi destinati all’Agricoltura e in particolare il rischio disastro per gli agricoltori siciliani così come denunciato dall’eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli.

Stancanelli a Strasburgo: “Votati due importanti provvedimenti”

Ieri a Strasburgo sono stati votati due importanti provvedimenti che semplificano l’accesso diretto degli agricoltori ai contributi e ampliano le quote che siano direttamente accessibili. L’altro provvedimento riguarda l’obbligatorietà dei contratti scritti fra produttori e grande distribuzione.

“Si tratta di un importante strumento di difesa degli agricoltori – dice Raffaele Stancanelli- che fino a ieri non esisteva. Basti pensare che nel comparto cerealicolo, solo per fare un esempio, ogni euro prodotto solo 6 centesimi andavano al coltivatore”.

La battaglia appena iniziata

“Il problema – dice ancora Stancanelli – è che nel progetto di Pac in vigore dal 2028 si va nella direzione opposta rispetto a questi provvedimenti di buon senso appena approvati. La battaglia sarà dura e complessa per far ritirare questa ipotesi di distribuzione dei fondi e di regole PAC, per ottenere l’elaborazione di un nuovo documento che vada nella direzione giusta come quella che abbiamo intrapreso oggi con questi provvedimenti”.

Le etichette ingannevoli

C’è poi un altro tema, quello delle etichette ingannevoli e dei prodotti con nomi che richiamano altri prodotti. Fra queste c’è la battaglia al così detto Veggie Burger.

“Si chiama carne, hamburger o salsiccia ciò che è fatto di carne, si chiama pollo ciò che è fatto di pollo, non altro. Nulla contro i prodotti vegani o alternativi, ma siamo contrari all’ambiguità di definizioni che confondono i consumatori e rischiano di alterare la corretta concorrenza sul mercato. La libertà di scelta dei cittadini deve basarsi su un’informazione chiara e trasparente” dice Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, commentando il voto in Plenaria a Strasburgo sulle modifiche ai Regolamenti regolamenti n. 1308/2013, e 2115 e 116/2021 volte a rafforzare la posizione degli agricoltori e degli allevatori nella filiera alimentare.

“Forza Italia e il PPE – aggiunge Falcone – hanno votato convintamente contro l’uso di denominazioni imprecise e a favore di regole che tutelino chi produce davvero. L’Europa deve difendere la qualità e la chiarezza del proprio sistema alimentare. Questo aiuta a rafforzare l’equità e la trasparenza sul mercato, ma anche tutela il lavoro e le produzioni di migliaia di imprese europee e italiane”.