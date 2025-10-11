Lunedì 13 ottobre inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del viadotto Re, situato lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, fra i km 178,500 e 179,080, nel territorio di Porto Empedocle, nell’Agrigentino. Le lavorazioni verranno ultimate entro il prossimo 22 novembre. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che, per garantire la sicurezza dell’utenza e delle maestranze impiegate, il viadotto verrà chiuso al transito dei veicoli.

Durante i giorni di chiusura, sarà possibile beneficiare dei seguenti itinerari alternativi: i mezzi provenienti da Trapani in direzione Agrigento, in prossimità del viadotto, potranno proseguire lungo la SS 115 Ter e lungo la viabilità comunale; i mezzi provenienti da Agrigento in direzione Trapani avranno a disposizione, invece, la possibilità di scegliere fra due percorsi alternativi: imboccare l’uscita posta in prossimità dello svincolo “Maddalusa” sulla SS 115, al km 186,150, e proseguire lungo la SS 640 fra le vie Platone, Empedocle, Crispi e successivamente imboccare la SS 115 Ter; imboccare l’uscita posta in prossimità del bivio “Vincenzella” sulla SS 115 e proseguire fra le vie Vincenzella e Spinola, fino ad arrivare in via Empedocle e proseguire verso la SS 115 Ter. Inoltre, al fine di permettere un veloce deflusso, sia di mezzi pesanti che di traffico veicolare leggero, è stato predisposto un percorso consigliato attraverso la viabilità provinciale in zona contrada Fauma.

Provenienza Trapani: i mezzi provenienti da Trapani, al km 173,400 della SS115, dovranno immettersi a sinistra sul percorso di contrada Fauma; seguire il percorso di cui alle indicazioni fino ad incrociare la strada provinciale 2; percorrere la strada provinciale 2 fino alla rotonda Piano Gatta ed imboccare la prima uscita in direzione Fondacazzo; al bivio Fondacazzo proseguire nella stessa direzione fino ad incrociare la strada provinciale e successivamente imboccare la SS 115 quater in direzione Porto Empedocle; Percorrere la rampa della SS 115 quater in uscita verso Monserrato-Villaseta; Proseguire in via Fosse Ardeatine ed in corrispondenza con l’innesto della SS115 andare in direzione Siracusa-Caltanissetta.

Provenienza Siracusa: i mezzi provenienti da Siracusa, trovandosi presso la rotonda Giunone dovranno percorrere la SS 640 in direzione Caltanissetta; i mezzi provenienti da contrada Mosella dovranno svoltare a destra in direzione Caltanissetta percorrendo sempre la SS 640; proseguire in direzione Caltanissetta alla rotonda “Degli Scrittori” e successivamente imboccare l’uscita Favara; seguire il percorso di cui alle indicazioni, attraversare il Viadotto Petrusa fino ad immettersi sulla SS 122 percorrendola fino alla SS 118; imboccare uscita Trapani-Sciacca-Porto Empedocle e proseguire su viabilità provinciale; svoltare a sinistra su bivio Fondacazzo proseguire nella stessa direzione fino ad incrociare la rotonda Piano Gatta; seguire le indicazioni ed imboccare la terza uscita in direzione strada provinciale 2; percorrere la strada provinciale 2 e seguire le indicazioni fino ad immettersi a sinistra sulla strada di contrada Fauma; seguire le indicazioni fino al bivio di contrada Fauma e svoltare a destra per immettersi sulla SS 115.