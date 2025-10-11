A Cassibile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa hanno arrestato per resistenza a

Pubblico Ufficiale una 32enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

I Carabinieri erano intervenuti per sedare una lite tra una donna e il suo compagno ma la 32enne, che

già aveva aggredito il convivente, si è scagliata anche contro i Carabinieri.

Per l’uomo, che presentava numerose escoriazioni al collo, è stato richiesto l’intervento del personale

medico del 118 mentre la compagna è stata tratta in arresto.