A Cassibile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa hanno arrestato per resistenza a
Pubblico Ufficiale una 32enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
I Carabinieri erano intervenuti per sedare una lite tra una donna e il suo compagno ma la 32enne, che
già aveva aggredito il convivente, si è scagliata anche contro i Carabinieri.
Per l’uomo, che presentava numerose escoriazioni al collo, è stato richiesto l’intervento del personale
medico del 118 mentre la compagna è stata tratta in arresto.
Litiga con il compagno e aggredisce i Carabinieri: arrestata 32enne
A Cassibile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa hanno arrestato per resistenza a