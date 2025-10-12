

Sono inseriti, presso l’ufficio elettorale del Comune di Campobello di Licata, gli elenchi predisposti per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali. La deliberazione è stata adottata dalla commissione elettorale comunale, è relativa alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e della assegnazione degli interessati alle singole sezioni, nonché un esemplare delle liste di ogni sezione. Ogni cittadino può prendere visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti, nonché contro la suddetta decisione e contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla sottocommissione elettorale di Canicattì, entro il 20 ottobre.

Giovanni Blanda