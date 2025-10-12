Maxi danneggiamento in un’azienda agricola di Castrofilippo. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel vigneto di uva da tavola e hanno tranciato i tiranti di oltre duemila piante. Il danno stimato ammonta a circa 150 mila euro. Il raid è avvenuto in contrada Margiovitale.

L’azienda agricola è di proprietà di un ottantenne di Canicattì. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Non è la prima volta che episodi del genere si verificano soprattutto in queste zone della provincia di Agrigento.