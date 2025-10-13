– Dopo lo straordinario successo del 2025, che ha fatto registrare oltre 135.000 presenze in cinque giorni, Il Carnevale di Sciacca si prepara a compiere 400 anni e apre le vendite dei biglietti per la prossima edizione, che si terrà sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026.

Due le soluzioni acquistabili: l’abbonamento da cinque giorni o il biglietto giornaliero presso il circuito ticketsms.

L’annuncio da parte degli organizzatori delle società Futuris e Record arriva direttamente dalla TTG Travel Experience di Rimini – in programma dall’8 al 10 ottobre 2025 – in cui lo storico evento è presentato ai tour operator nazionali ed internazionali. Un’occasione prestigiosa per scaldare i motori di quella che si prospetta essere un’edizione senza precedenti, in cui il Carnevale di Sciacca festeggerà i suoi primi 400 anni in un tripudio di colori, musica, maschere e carri allegorici.

L’evento, in costante crescita, ha totalizzato 135.000 presenze e oltre 10.000 visualizzazioni sui social nel 2025; nel 2024, invece, ha conquistato il secondo posto tra gli eventi più seguiti in Sicilia con oltre 35.000 partecipanti in una sola giornata (a certificarlo è il Rapporto SIAE 2024).