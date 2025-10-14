Il Lions Club Ravanusa Campobello sotto la presidenza del dott Giuseppe Calogero Nobile, è lieto di annunciare l’iniziativa di prevenzione “Occhio ai bimbi”.

Nei giorni lunedì 20 e 27 ottobre 2024, il Club effettuerà screening visivi e visite ortottiche completamente gratuiti dedicati agli studenti degli Istituti Scolastici di Ravanusa.

Questo service di grande importanza sociale è finalizzato a identificare precocemente eventuali disturbi visivi (come ambliopia o strabismo) che, se non corretti in età scolare, possono compromettere l’apprendimento e lo sviluppo del bambino.

Giovanni Blanda