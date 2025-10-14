Movida sicura ad Agrigento. Nell’ambito dei controlli del sabato nel centro città i Poliziotti della Questura di Agrigento hanno denunciato due persone; La prima nei confronti di un venticinquenne di nazionalità tunisina per violazione del provvedimento del Dacur. La seconda nei confronti di un 26enne, che deve rispondere di oltraggio e minaccia a Pubblico ufficiale; l’uomo quando è stato fermato aveva una bottiglia di vetro in mano e ha minacciato gli agenti. Si tratta dello stesso giovane che, due domeniche fa, era stato arrestato perché anziché andare in caserma a firmare, per effetto del Daspo al quale è sottoposto, è andato allo stadio Esseneto a vedere la partita Akragas-Pro Ragusa. Poi un 19enne, anche lui tunisino, visibilmente ubriaco è stato invece sanzionato per ubriachezza molesta ed è stato destinatario di un ordine di allontanamento. Per le prossime 48 ore non potrà rimettere piede in centro città.
