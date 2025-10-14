Contributi a fondo perduto per interventi di restauro e riqualificazione di edifici, porti, spazi pubblici e altre aree legate alla pesca. E’ questo l’obiettivo dell’avviso da un milione di euro pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

“Questa iniziativa – dichiara l’assessore Luca Sammartino – rappresenta un’opportunita’ importante per stimolare lo sviluppo sostenibile delle piccole comunita’ costiere siciliane. L’obiettivo e’ quello di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale legato ai borghi marinari della Sicilia, rafforzando la loro identita’ e promuovendo un turismo sostenibile. Gli interventi proposti dovranno contribuire alla creazione di percorsi culturali, strutture turistiche, musei, aree espositive e spazi di fruizione dedicati sia alla pesca che alle tradizioni artigianali locali: una grande occasione per la nostra Isola”. Ogni progetto puo’ ricevere un contributo massimo di 250 mila euro, che coprira’ fino al cento per cento dei costi, permettendo cosi’ di mettere in atto iniziative di grande valore per la conservazione e la promozione dei borghi marinari. Possono presentare la propria candidatura Comuni, enti pubblici, Gal della pesca, associazioni culturali e soggetti privati senza scopo di lucro che sono gia’ attivi nel settore e che possiedono beni riconosciuti nel Registro delle identita’ della pesca mediterranea e dei borghi marinari (Reimar). La partecipazione e’ aperta anche in forma associata, favorendo cosi’ la collaborazione tra enti pubblici e privati per interventi di maggiore impatto. Le proposte dovranno essere presentate entro il 3 novembre prossimo. Le richieste vanno inviate tramite Pec all’indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it.