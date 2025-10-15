Domenica mattina 12 ottobre, presso il San Paolo Palace di Palermo, ha avuto luogo il Passaggio delle insegne trai luogotenenti governatore della Divisione 6 Sicilia. Rosalba Fiduccia del KC Parnaso di Canicattì ha passato il testimone a Silvana Giacone, del KC Palermo Cibele. Ad impreziosire la cerimonia la presenza del Governatore Eletto del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Nunzio Spampinato, del Past Governatore Salvatore Chianello, dell’Imm. Past Lgt Gov. Calogero Prato e dei presidenti e soci di tutti i club della Divisione. Dopo aver ringraziato tutti i presenti, il Lgt uscente Rosalba Fiduccia ha delineato, anche attraverso slides, le attività svolte nella divisione 6 che quest’anno si è distinta conseguendo gli award distrettuali per aver onorato quasi tutti i service proposti dal Distretto e averne realizzati anche altri a livello locale. Ha quindi passato le insegne al Lgt Gov. subentrante Silvana Giacone, alla quale ha augurato un anno ricco di attività a favore dei bambini del mondo. A sua volta Silvana Giacone ha passato il collare di Luogotenente Eletto a Gaetano Martorana, Luogotenente Governatore Eletto per l’A.S. 2025-26. Ha preso quindi la parola Silvana Giacone, che ha delineato a grandi linee il suo programma auspicando la collaborazione di tutti gli officers della Divisione.

Nella stessa mattinata hanno avuto luogo il Passaggio della Campana del KC Casteldaccia Costa Soluntina, tra Gaetano Martorana e Antonio Guzzo, e la riconferma di Saverio Tallarita come presidente del KC Palermo Cibele.

Sono seguiti gli interventi del Past Governatore Salvatore Chianello e del Governatore Eletto Nunzio Spampinato, che hanno espresso parole di lode per la Divisione 6 Sicilia, che durante l’anno kiwaniano appena trascorso ha dimostrato coesione, impegno e volontà di crescita e di service. In particolare il Governatore Eletto, Nunzio Spampinato, portando i saluti del Governatore Basilio Valente, ha ricordato il service distrettuale del nuovo anno kiwaniano che prevede l’acquisto di culle termiche da donare ai bambini dei paesi dell’Africa con il supporto dell’Unicef.

A conclusione della cerimonia, magistralmente condotta del Segretario della Divisione 6 Ignazio Ingrassia, i presenti sono stati allietati da un momento musicale con la violinista Maria Teresa Clemente. Subito dopo, una conviviale nello stesso hotel ha permesso a tutti i partecipanti di trascorrere un piacevole momento in amicizia.