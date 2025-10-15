Somministrazione di bevande alcoliche a minori di sedici anni. È per questa ipotesi di reato che il titolare di un locale della movida di Agrigento è stato denunciato alla procura della Repubblica a margine di un controllo effettuato nella serata di sabato nella centralissima via Atenea. I poliziotti delle Volanti, impegnati nel dispositivo “movida sicura” disposto dalla Questura, hanno notato due ragazzini uscire da un noto locale con dei cocktail in mano.

Il successivo accertamento ha confermato i sospetti. I due giovani non avevano neppure sedici anni e il titolare dell’esercizio commerciale non ha provveduto a sincerarsi della loro età chiedendo – così come si dovrebbe fare – i documenti prima di somministrare le bevande. Per questo motivo è scattata la denuncia a piede libero.