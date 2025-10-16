Scomparsa la targa che, lo scorso 25 novembre, era stata apposta accanto ad una panchina, collocata di fronte la Prefettura di Agrigento, dipinta a mano da due alunne del Liceo Politi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E’ quanto viene denunciato, con dispiacere e amarezza, da Angela Rancatore, docente dell’istituto scolastico, che aveva portato avanti l’iniziativa insieme al Comune di Agrigento e al Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento.

“Quel gesto, semplice ma profondamente simbolico, scrive la Rancatore, rappresentava un momento di riflessione condivisa, un segno concreto di educazione al rispetto, alla memoria e all’impegno civile. La targa, con la dedica che ricordava il significato dell’opera, completava la panchina e ne custodiva lo spirito: dare voce a chi non ne ha più, e ricordare a tutti che la violenza di genere è una ferita ancora aperta nella nostra società. Vedere oggi quel messaggio strappato via lascia un senso di vuoto e di tristezza. È come se fosse stato sottratto non solo un oggetto, ma anche un pezzo di quella speranza e di quel lavoro educativo costruito con passione e partecipazione. Tuttavia, questo episodio non cancellerà il valore del nostro gesto. Al contrario, ci spinge a rinnovare il nostro impegno: la targa sarà ricollocata, più salda e visibile di prima, perché il significato di quella panchina deve continuare a vivere e a parlare a tutti. Il rispetto, la memoria e la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne non possono essere rimossi, conclude la docente del Liceo Politi che aggiunge: “Possiamo togliere un segno materiale, ma non il messaggio e il sentimento che esso rappresenta.”