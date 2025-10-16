«Esprimo profonda soddisfazione per la stabilizzazione, avvenuta ieri, di 19 lavoratori precari “ex Covid” dell’Asp di Agrigento, che ieri hanno firmato il contratto a tempo indeterminato di Collaboratore amministrativo. Grazie ad un mio emendamento inserito nel DL 198/2022, cosiddetto MIlleproroghe, approvato dal Parlamento, è stato possibile dare continuità e certezza lavorativa a tante famiglie agrigentine che per anni hanno vissuto nell’incertezza.»

Lo dichiara il deputato agrigentino Calogero Pisano, che sottolinea come «vedere concretizzarsi il proprio lavoro parlamentare in risultati concreti sul territorio rappresenti la gioia più grande per chi, come me, ha scelto di impegnarsi per la propria terra e per la propria gente».

«Questo importante traguardo – prosegue Pisano – conferma l’attenzione del Governo Meloni e della maggioranza che lo sostiene verso i bisogni reali dei cittadini, con risposte tangibili e immediate, non con promesse o slogan. È un segnale di presenza, serietà e concretezza istituzionale».

La stabilizzazione dei 19 lavoratori dell’Asp di Agrigento segue quella già avvenuta di quasi un migliaio di dipendenti, tra ex Covid della stessa Azienda sanitaria e precari dei Comuni di Casteltermini, Favara e Racalmuto, segnando un ulteriore passo avanti verso la normalizzazione del lavoro pubblico in provincia e la valorizzazione delle professionalità maturate sul campo.

«Continuerò – conclude Pisano – a lavorare con determinazione affinché nessun lavoratore venga dimenticato e affinché il merito e la dedizione trovino sempre riconoscimento e stabilità».