Prodotta dal settore comunale dei Servizi sociali,

firmata la determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assistenza “” Autonomia e comunicazione”” in favore di alunni disabili nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.

Le finalità sono quelle – tra l’altro – di favorire l’integrazione scolastica ed aumentare l’autonomia dei disabili. L’importo è di euro 225.15,33 euro.

L’atto è trasmesso al sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e servizi interessati e finanziario.

Giovanni Blanda