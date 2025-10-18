L’innovazione digitale sbarca a Canicattì con un’importante novità per i giovani diplomati: all’Istituto “Galilei” nasce il corso biennale per Web Developer A.I. – Sviluppatore Software, promosso dall’ITS Academy Steve Jobs, l’unico ITS in Sicilia specializzato in Informatica.
Il percorso, di durata biennale, prevede 1.800 ore di formazione (di cui 720 in azienda) per formare figure professionali altamente richieste nel mercato del lavoro: sviluppatori software con competenze in programmazione (Python, Java), intelligenza artificiale, data analysis, web architecture e framework moderni come React, Angular e Flutter.
Il corso è gratuito, riconosciuto a livello universitario, e prevede borse di studio fino a 6.200 euro l’anno.
«Portare un’opportunità formativa di questo livello a Canicattì significa offrire ai nostri giovani la possibilità di restare nel proprio territorio e, allo stesso tempo, di competere a livello nazionale e internazionale nel settore ICT», ha dichiarato Alessia Guccione, Dirigente Scolastica dell’IIS “Galilei”. «È un grande traguardo per la scuola e per tutta la comunità educativa».
Soddisfazione anche da parte del presidente dell’ITS Steve Jobs, Franco Pignataro: «Questa iniziativa nasce per rispondere alla crescente richiesta di professionisti digitali da parte delle aziende siciliane e italiane. Offriamo una formazione tecnica di altissimo livello, con sbocchi lavorativi concreti e immediati».
L’iniziativa sarà presentata nel corso di un Open Day aperto al pubblico, in programma martedì 21 ottobre alle ore 16:00, presso la sede del Galilei, in Via Pirandello 4, Canicattì.
Le iscrizioni al corso sono già aperte e si chiuderanno il 25 ottobre 2025.