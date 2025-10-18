Informiamo che l’ AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) – Comitato Provinciale do Agrigento APS, ha emanato un bando pubblico per il reclutamento di esperti esterni per diverse attività di laboratorio relative al progetto “LIBERAMENTE”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Politiche contro la droga e le altre dipendenze “Fondo per la prevenzione e della dipendenza da stupefacenti”

Questi i sette laboratori previsti e la tipologia dei relativi esperti richiesti:

(A) Alfabetizzazione Digitale e Grafica: Esperto/a informatico e digitale

(B) Pittura: Artista / Docente di Pittura

(C) Teatrale: Formatore/trice Teatrale

(D) Danza Contemporanea: Insegnante di Danza / Coreografo

(E) Benessere Personale (Yoga): Istruttore/trice Yoga / Mindfulness

(F) Sociale, Best Practice e Sussidiarietà: Esperto di Progettazione Sociale

(G) Guida Sicura e Consapevolezza: prevenzione degli incidenti legati a droghe e alcol: Esperto di Sicurezza Stradale

Per l’ammissione alla selezione è necessario compilare l’istanza di candidatura (Allegato A)

Le domande di candidatura e i relativi allegati compilati e sottoscritti in ogni loro parte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21/10/2025 secondo le seguenti modalità:

“Brevi Manu” presso la Segreteria AICS di Via C. Colombo, 33 – Canicattì (AG), dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30;

Tramite PEC a: agrigento@pec.aics.it;

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Le istanze pervenute oltre il termine fissato e quelle prive di firma, data e non complete in tutte le parti e non contenenti le informazioni richieste non verranno prese in considerazione.

Per il bando e la relativa documentazione visita la sezione dedicata del sito istituzionale al link: https://www.comune.canicatti.ag.it/it/news/bando-reclutamento-esperti-esterni-per-attivita-laboratoriali-progetto-liberamente