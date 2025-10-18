Il mercato immobiliare residenziale in Sicilia ha registrato nel I semestre 2025 un aumento delle compravendite del +7,3%, un dato che posiziona la regione al sesto posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente? Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, la regione passa al quattordicesimo posto con 64 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni.
Anche a livello territoriale, sebbene Palermo si confermi il capoluogo con il più alto numero di compravendite nei primi sei mesi dell’anno, rispetto agli abitanti la classifica cambia radicalmente, con Trapani, 94 transazioni ogni 10mila residenti maggiorenni che si posiziona tra le città più vivaci. Seguono Catania (85 compravendite), Siracusa (83), Ragusa (81), Caltanisetta (76) e Agrigento (75). Nelle ultime posizioni troviamo Palermo (68), Messina (63) ed Enna (48).
Il confronto tra i capoluoghi a livello nazionale
Se guardiamo ai numeri assoluti, le grandi città metropolitane guidano la classifica, con Roma, Milano e Torino sul podio. Ma rispetto agli abitanti maggiorenni i centri urbani medio-piccoli mostrano un mercato più attivo. Nei primi sei mesi dell’anno nelle prime dieci posizioni troviamo al primo posto Biella, con 121 compravendite ogni 10.000 residenti maggiorenni, seguita da Ravenna (110), Torino (107), Lodi e Sondrio (105), Mantova (104), Pavia e Milano (103), Piacenza (102) e infine Vercelli e Treviso (100). In fondo alla classifica si posizionano Pesaro con 20 transazioni ogni 10.000 residenti maggiorenni, Reggio Calabria con 42 e Potenza con 44.
“Per capire quanto si muove davvero il mercato immobiliare, non è sufficiente analizzare il numero delle case vendute, ma è necessario osservare il dato in rapporto a chi, potenzialmente, potrebbe comprarle – ha dichiarato Giuseppe Crupi, CEO di Abitare Co.  Mettendo a confronto il numero di compravendite con la popolazione maggiorenne di ciascun comune, si ottiene un indicatore che misura la “vivacità” del mercato locale. Mettendo a confronto il numero di compravendite con la popolazione maggiorenne di ciascun comune, si ottiene un indicatore che misura la “vivacità” del mercato locale. Spesso i centri medio-piccoli sono più dinamici rispetto alle grandi città grazie alla maggiore accessibilità dei prezzi e a un’offerta abitativa più ampia in rapporto alla domanda. Nel complesso – conclude Crupi – il quadro evidenzia un’Italia immobiliare “a due velocità”: da un lato i grandi centri, dove il mercato resta solido ma meno dinamico in termini relativi; dall’altro, una rete di città medio-piccole che, grazie a prezzi più competitivi e qualità della vita più elevata, stanno intercettando una quota crescente della domanda abitativa e di investimento.”
Regione
Città capoluogo
Compravendite
I sem. 2025
Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024
Compravendite
I sem. 2025 ogni 10mila residenti maggiorenni
Sicilia
Trapani
442
7,20%
94
Sicilia
Catania
2.117
14,90%
85
Sicilia
Siracusa
816
-3,00%
83
Sicilia
Ragusa
506
0,60%
81
Sicilia
Caltanisetta
373
12,00%
76
Sicilia
Agrigento
354
11,10%
75
Sicilia
Palermo
3.539
9,40%
68
Sicilia
Messina
1.159
-0,20%
63
Sicilia
Enna
104
-23,80%
48
TOTALE SICILIA
25.917
7,3%
64
Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate e Istat – popolazione residente al 1° gennaio 2025. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.
 
Regione
#
Città capoluogo
Compravendite
I sem. 2025
Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024
Compravendite
I sem. 2025 ogni 10mila residenti maggiorenni
Piemonte
1
Biella
459
16,60%
121
Emilia-Romagna
2
Ravenna
1.489
15,50%
110
Piemonte
3
Torino
7.909
11,70%
107
Lombardia
4
Lodi
407
11,90%
105
Lombardia
4
Sondrio
193
66,70%
105
Lombardia
6
Mantova
447
1,10%
104
Lombardia
7
Pavia
641
24,30%
103
Lombardia
7
Milano
11.996
6,80%
103
Emilia-Romagna
9
Piacenza
892
17,90%
102
Piemonte
10
Vercelli
395
9,80%
100
Veneto
10
Treviso
735
21,10%
100
Toscana
12
Pisa
774
12,90%
99
Toscana
13
Grosseto
681
31,20%
97
Piemonte
13
Alessandria
767
15,40%
97
Lombardia
15
Varese
655
4,80%
96
Friuli- Venezia Giulia
15
Udine
820
15,20%
96
Sicilia
17
Trapani
442
7,20%
94
Liguria
17
Genova
4.621
9,20%
94
Puglia
19
Lecce
765
7,20%
94
Piemonte
20
Novara
808
12,60%
92
Emilia-Romagna
21
Ferrara
1.038
9,00%
91
Veneto
21
Padova
1.640
-3,90%
91
Veneto
21
Vicenza
860
18,20%
91
Veneto
24
Venezia
1.953
12,90%
90
Veneto
24
Belluno
277
46,60%
90
Lombardia
26
Cremona
545
13,10%
89
Emilia-Romagna
26
Parma
1.496
10,90%
89
Emilia-Romagna
28
Reggio Emilia
1.283
9,20%
88
Friuli- Venezia Giulia
28
Pordenone
394
22,60%
88
Emilia-Romagna
30
Bologna
2.952
7,50%
87
Lazio
30
Viterbo
494
9,90%
87
Abruzzo
32
Chieti
365
43,50%
86
Toscana
32
Livorno
1.139
18,70%
86
Sicilia
34
Catania
2.117
14,90%
85
Umbria
34
Terni
783
26,30%
85
Liguria
34
La Spezia
674
0,70%
85
Liguria
37
Imperia
309
28,40%
84
Liguria
38
Savona
429
19,50%
84
Lombardia
38
Lecco
341
13,50%
84
Marche
38
Ancona
719
12,00%
84
Sicilia
41
Siracusa
816
-3,00%
83
Emilia-Romagna
42
Modena
1.288
15,20%
82
Veneto
42
Verona
1.791
13,80%
82
Piemonte
42
Asti
513
-3,10%
82
Piemonte
45
Verbania
213
15,20%
81
Sicilia
45
Ragusa
506
0,60%
81
Umbria
47
Perugia
1.113
14,30%
80
Veneto
48
Rovigo
346
-0,20%
79
Molise
48
Campobasso
324
21,80%
79
Puglia
48
Bari
2.135
6,90%
79
Lazio
51
Roma
18.368
7,00%
78
Piemonte
51
Cuneo
375
15,20%
78
Abruzzo
51
Pescara
796
5,30%
78
Toscana
54
Pistoia
589
23,60%
77
Campania
55
Caserta
473
18,00%
76
Sicilia
55
Caltanisetta
373
12,00%
76
Emilia-Romagna
57
Rimini
971
17,90%
75
Sicilia
57
Agrigento
354
11,10%
75
Emilia-Romagna
57
Forlì
750
16,50%
75
Toscana
57
Firenze
2.340
-0,90%
75
Puglia
61
Taranto
1.184
16,40%
74
Toscana
61
Lucca
566
11,80%
74
Sardegna
61
Cagliari
964
11,50%
74
Toscana
64
Siena
332
26,70%
72
Marche
64
Macerata
251
11,80%
72
Abruzzo
66
L’Aquila
426
16,20%
71
Toscana
67
Massa
401
17,90%
70
Toscana
67
Arezzo
578
16,30%
70
Sardegna
67
Sassari
734
17,00%
70
Calabria
70
Cosenza
374
13,80%
69
Lazio
70
Rieti
271
13,80%
69
Toscana
70
Prato
1.156
16,00%
69
Sicilia
73
Palermo
3.539
9,40%
68
Valle d’Aosta
74
Aosta
190
-9,50%
66
Sardegna
75
Oristano
172
5,50%
64
Lazio
76
Latina
685
6,70%
63
Puglia
76
Brindisi
440
-3,20%
63
Sicilia
78
Messina
1.159
-0,20%
63
Puglia
79
Foggia
744
3,60%
60
Calabria
79
Catanzaro
425
16,80%
60
Campania
81
Salerno
639
4,30%
59
Lazio
82
Frosinone
214
35,60%
58
Campania
82
Benevento
277
2,30%
58
Basilicata
84
Matera
290
6,70%
57
Campania
85
Napoli
4.129
2,70%
54
Campania
85
Avellino
245
3,30%
54
Marche
85
Ascoli Piceno
215
23,20%
54
Abruzzo
85
Teramo
239
17,40%
54
Calabria
89
Vibo Valentia
135
18,50%
52
Sardegna
90
Nuoro
148
36,40%
51
Calabria
91
Crotone
241
-9,70%
50
Sicilia
92
Enna
104
-23,80%
48
Molise
93
Isernia
79
-4,20%
45
Basilicata
94
Potenza
244
-6,90%
44
Calabria
95
Reggio Calabria
597
13,30%
42
Marche
96
Pesaro
590
13,20%
20
Lombardia
97
Monza
ND
ND
ND
Friuli- Venezia Giulia
98
Gorizia
ND
ND
ND
Friuli- Venezia Giulia
99
Trieste
ND
ND
ND
Trentino
100
Bolzano
ND
ND
ND
Trentino
101
Trento
ND
ND
ND
Marche
102
Fermo
ND
ND
ND
Puglia
103
Barletta Andria Trani
ND
ND
ND
Sardegna
104
Carbonia
ND
ND
ND
ITALIA
372.971
9,3%
743
Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate e Istat – popolazione residente al 1° gennaio 2025. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.

