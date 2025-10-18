Il mercato immobiliare residenziale in Sicilia ha registrato nel I semestre 2025 un aumento delle compravendite del +7,3%, un dato che posiziona la regione al sesto posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente? Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, la regione passa al quattordicesimo posto con 64 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni. Il mercato immobiliare residenziale inha registrato nel I semestre 2025 un aumento delle compravendite del +7,3%, un dato che posiziona la regione al sesto posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente? Secondo l’analisi, società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, la regione passa alcon 64 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni.

Anche a livello territoriale, sebbene Palermo si confermi il capoluogo con il più alto numero di compravendite nei primi sei mesi dell’anno, rispetto agli abitanti la classifica cambia radicalmente, con Trapani, 94 transazioni ogni 10mila residenti maggiorenni che si posiziona tra le città più vivaci. Seguono Catania (85 compravendite), Siracusa (83), Ragusa (81), Caltanisetta (76) e Agrigento (75). Nelle ultime posizioni troviamo Palermo (68), Messina (63) ed Enna (48).

Il confronto tra i capoluoghi a livello nazionale

Se guardiamo ai numeri assoluti, le grandi città metropolitane guidano la classifica, con Roma, Milano e Torino sul podio. Ma rispetto agli abitanti maggiorenni i centri urbani medio-piccoli mostrano un mercato più attivo. Nei primi sei mesi dell’anno nelle prime dieci posizioni troviamo al primo posto Biella, con 121 compravendite ogni 10.000 residenti maggiorenni, seguita da Ravenna (110), Torino (107), Lodi e Sondrio (105), Mantova (104), Pavia e Milano (103), Piacenza (102) e infine Vercelli e Treviso (100). In fondo alla classifica si posizionano Pesaro con 20 transazioni ogni 10.000 residenti maggiorenni, Reggio Calabria con 42 e Potenza con 44.

“Per capire quanto si muove davvero il mercato immobiliare, non è sufficiente analizzare il numero delle case vendute, ma è necessario osservare il dato in rapporto a chi, potenzialmente, potrebbe comprarle – ha dichiarato Giuseppe Crupi, CEO di Abitare Co. – Mettendo a confronto il numero di compravendite con la popolazione maggiorenne di ciascun comune, si ottiene un indicatore che misura la “vivacità” del mercato locale.– Mettendo a confronto il numero di compravendite con la popolazione maggiorenne di ciascun comune, si ottiene un indicatore che misura la “vivacità” del mercato locale. Spesso i centri medio-piccoli sono più dinamici rispetto alle grandi città grazie alla maggiore accessibilità dei prezzi e a un’offerta abitativa più ampia in rapporto alla domanda. Nel complesso – conclude Crupi – il quadro evidenzia un’Italia immobiliare “a due velocità”: da un lato i grandi centri, dove il mercato resta solido ma meno dinamico in termini relativi; dall’altro, una rete di città medio-piccole che, grazie a prezzi più competitivi e qualità della vita più elevata, stanno intercettando una quota crescente della domanda abitativa e di investimento.”

Regione Città capoluogo Compravendite

I sem. 2025 Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024 Compravendite

I sem. 2025 ogni 10mila residenti maggiorenni Sicilia Trapani 442 7,20% 94 Sicilia Catania 2.117 14,90% 85 Sicilia Siracusa 816 -3,00% 83 Sicilia Ragusa 506 0,60% 81 Sicilia Caltanisetta 373 12,00% 76 Sicilia Agrigento 354 11,10% 75 Sicilia Palermo 3.539 9,40% 68 Sicilia Messina 1.159 -0,20% 63 Sicilia Enna 104 -23,80% 48 TOTALE SICILIA 25.917 7,3% 64

Fonte: Elaborazione Abitare Co. su base dati Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle Entrate e Istat – popolazione residente al 1° gennaio 2025. Non sono disponibili i dati per alcuni capoluoghi (Monza, Gorizia, Trieste, Bolzano, Trento, Fermo, Barletta-Andria-Trani, Sud Sardegna) e per la regione Trentino-Alto-Adige. I dati relativi alla provincia di Massa-Carrara si riferiscono esclusivamente al capoluogo di Massa.

Regione # Città capoluogo Compravendite

I sem. 2025 Var. % I sem. 2025 / I sem. 2024 Compravendite

I sem. 2025 ogni 10mila residenti maggiorenni Piemonte 1 Biella 459 16,60% 121 Emilia-Romagna 2 Ravenna 1.489 15,50% 110 Piemonte 3 Torino 7.909 11,70% 107 Lombardia 4 Lodi 407 11,90% 105 Lombardia 4 Sondrio 193 66,70% 105 Lombardia 6 Mantova 447 1,10% 104 Lombardia 7 Pavia 641 24,30% 103 Lombardia 7 Milano 11.996 6,80% 103 Emilia-Romagna 9 Piacenza 892 17,90% 102 Piemonte 10 Vercelli 395 9,80% 100 Veneto 10 Treviso 735 21,10% 100 Toscana 12 Pisa 774 12,90% 99 Toscana 13 Grosseto 681 31,20% 97 Piemonte 13 Alessandria 767 15,40% 97 Lombardia 15 Varese 655 4,80% 96 Friuli- Venezia Giulia 15 Udine 820 15,20% 96 Sicilia 17 Trapani 442 7,20% 94 Liguria 17 Genova 4.621 9,20% 94 Puglia 19 Lecce 765 7,20% 94 Piemonte 20 Novara 808 12,60% 92 Emilia-Romagna 21 Ferrara 1.038 9,00% 91 Veneto 21 Padova 1.640 -3,90% 91 Veneto 21 Vicenza 860 18,20% 91 Veneto 24 Venezia 1.953 12,90% 90 Veneto 24 Belluno 277 46,60% 90 Lombardia 26 Cremona 545 13,10% 89 Emilia-Romagna 26 Parma 1.496 10,90% 89 Emilia-Romagna 28 Reggio Emilia 1.283 9,20% 88 Friuli- Venezia Giulia 28 Pordenone 394 22,60% 88 Emilia-Romagna 30 Bologna 2.952 7,50% 87 Lazio 30 Viterbo 494 9,90% 87 Abruzzo 32 Chieti 365 43,50% 86 Toscana 32 Livorno 1.139 18,70% 86 Sicilia 34 Catania 2.117 14,90% 85 Umbria 34 Terni 783 26,30% 85 Liguria 34 La Spezia 674 0,70% 85 Liguria 37 Imperia 309 28,40% 84 Liguria 38 Savona 429 19,50% 84 Lombardia 38 Lecco 341 13,50% 84 Marche 38 Ancona 719 12,00% 84 Sicilia 41 Siracusa 816 -3,00% 83 Emilia-Romagna 42 Modena 1.288 15,20% 82 Veneto 42 Verona 1.791 13,80% 82 Piemonte 42 Asti 513 -3,10% 82 Piemonte 45 Verbania 213 15,20% 81 Sicilia 45 Ragusa 506 0,60% 81 Umbria 47 Perugia 1.113 14,30% 80 Veneto 48 Rovigo 346 -0,20% 79 Molise 48 Campobasso 324 21,80% 79 Puglia 48 Bari 2.135 6,90% 79 Lazio 51 Roma 18.368 7,00% 78 Piemonte 51 Cuneo 375 15,20% 78 Abruzzo 51 Pescara 796 5,30% 78 Toscana 54 Pistoia 589 23,60% 77 Campania 55 Caserta 473 18,00% 76 Sicilia 55 Caltanisetta 373 12,00% 76 Emilia-Romagna 57 Rimini 971 17,90% 75 Sicilia 57 Agrigento 354 11,10% 75 Emilia-Romagna 57 Forlì 750 16,50% 75 Toscana 57 Firenze 2.340 -0,90% 75 Puglia 61 Taranto 1.184 16,40% 74 Toscana 61 Lucca 566 11,80% 74 Sardegna 61 Cagliari 964 11,50% 74 Toscana 64 Siena 332 26,70% 72 Marche 64 Macerata 251 11,80% 72 Abruzzo 66 L’Aquila 426 16,20% 71 Toscana 67 Massa 401 17,90% 70 Toscana 67 Arezzo 578 16,30% 70 Sardegna 67 Sassari 734 17,00% 70 Calabria 70 Cosenza 374 13,80% 69 Lazio 70 Rieti 271 13,80% 69 Toscana 70 Prato 1.156 16,00% 69 Sicilia 73 Palermo 3.539 9,40% 68 Valle d’Aosta 74 Aosta 190 -9,50% 66 Sardegna 75 Oristano 172 5,50% 64 Lazio 76 Latina 685 6,70% 63 Puglia 76 Brindisi 440 -3,20% 63 Sicilia 78 Messina 1.159 -0,20% 63 Puglia 79 Foggia 744 3,60% 60 Calabria 79 Catanzaro 425 16,80% 60 Campania 81 Salerno 639 4,30% 59 Lazio 82 Frosinone 214 35,60% 58 Campania 82 Benevento 277 2,30% 58 Basilicata 84 Matera 290 6,70% 57 Campania 85 Napoli 4.129 2,70% 54 Campania 85 Avellino 245 3,30% 54 Marche 85 Ascoli Piceno 215 23,20% 54 Abruzzo 85 Teramo 239 17,40% 54 Calabria 89 Vibo Valentia 135 18,50% 52 Sardegna 90 Nuoro 148 36,40% 51 Calabria 91 Crotone 241 -9,70% 50 Sicilia 92 Enna 104 -23,80% 48 Molise 93 Isernia 79 -4,20% 45 Basilicata 94 Potenza 244 -6,90% 44 Calabria 95 Reggio Calabria 597 13,30% 42 Marche 96 Pesaro 590 13,20% 20 Lombardia 97 Monza ND ND ND Friuli- Venezia Giulia 98 Gorizia ND ND ND Friuli- Venezia Giulia 99 Trieste ND ND ND Trentino 100 Bolzano ND ND ND Trentino 101 Trento ND ND ND Marche 102 Fermo ND ND ND Puglia 103 Barletta Andria Trani ND ND ND Sardegna 104 Carbonia ND ND ND ITALIA 372.971 9,3% 743 Centro Studi Abitare Co.

