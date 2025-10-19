L’Accademia di canto Arcadia, diretta da Angela Maniglia, opera nel settore musicale dal marzo 2005 e, nel corso degli anni, ha regalato numerose soddisfazioni ai suoi giovani talenti. Dai tempi di Ti Lascio una Canzone fino ai più recenti Io Canto Generation e The Voice Kids, la scuola ha saputo formare e valorizzare voci promettenti del panorama musicale giovanile.

Questa volta, la tappa è stata Roma, dove alcuni allievi dell’Accademia hanno preso parte alle registrazioni del Dema Show, il format televisivo ideato da Biagio De Martino che unisce musica, spettacolo e intrattenimento, offrendo visibilità ad artisti emergenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

A rappresentare Arcadia sono stati Selyne Nicotra, Karim Porrello – che lo scorso novembre ha partecipato a La Corrida su Canale 9, affiancato da Amadeus – Luigi Parla, ammesso di diritto dopo aver vinto la tappa del tour estivo al Comune di Camastra, e Giovanna Ferraro.

«Sono grandi soddisfazioni che negli anni si raccolgono e si possono raccontare – afferma Angela Maniglia –. Con Biagio De Martino ci conosciamo e collaboriamo da tantissimi anni: c’è un rapporto di stima e fiducia reciproca. Vi diamo appuntamento ogni venerdì, a partire dal 24 ottobre, alle ore 20 circa su Bom Channel (Canale 68), per seguire i nostri talenti. Questo è solo l’inizio: stiamo lavorando a tantissimi nuovi progetti e non vediamo l’ora di mostrarveli».