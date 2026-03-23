Il cantante siciliano TonyPitony ha ufficializzato il calendario completo del tour estivo 2026, che attraverserà l’Italia con oltre 30 concerti nei principali festival musicali. I dati diffusi dagli organizzatori indicano circa 130mila biglietti già venduti.

L’annuncio arriva dopo un periodo particolarmente favorevole per il musicista, dopo aver conquistato il pubblico durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, vincendo la serata dedicata alle cover con Ditonellapiaga grazie alla reinterpretazione del brano “The Lady Is A Tramp”.

Nelle settimane successive è arrivato anche un riconoscimento discografico: il singolo “DONNE RICCHE” ha ottenuto il disco d’oro FIMI/GfK, restando nella Top 10 della classifica Top 50 Italia di Spotify per oltre due mesi.

Streaming e social: un anno di crescita costante

I numeri digitali dell’artista mostrano una crescita significativa negli ultimi dodici mesi.

Secondo i dati diffusi dal suo team:

circa 95 milioni di streaming nell’ultimo anno;

oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify;

più di 150mila nuovi follower su Instagram durante la sola settimana del Festival di Sanremo.

Headliner italiano agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026

Tra gli appuntamenti più attesi del prossimo anno spicca la partecipazione al festival I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, uno degli eventi musicali più rilevanti del circuito europeo.

TonyPitony sarà l’unico artista italiano headliner della manifestazione. Il concerto è in programma venerdì 4 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, dove porterà sul palco lo spettacolo denominato CONCERTONY.

I biglietti per l’evento sono già disponibili sulle piattaforme di vendita Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Il tour TELETONY e l’espansione in Europa

Il percorso live dell’artista prosegue anche con TELETONY, il tour che ha anticipato le nuove date.

La tournée ha registrato risultati rilevanti:

23 concerti sold out tra Italia ed Europa;

oltre 20.000 biglietti venduti;

il Fabrique di Milano esaurito in sole 8 ore.

Il 25 marzo 2026 prenderà il via anche la tournée europea, organizzata dopo il forte entusiasmo registrato nelle tappe italiane.

Un progetto artistico tra musica e performance

TonyPitony, artista originario di Siracusa, ha costruito nel tempo uno stile scenico molto riconoscibile. Il progetto artistico combina immaginario anni Sessanta, elettronica, elementi teatrali e provocazione, trasformando ogni concerto in uno spettacolo performativo.

Il suo ultimo album ha raggiunto la Top 10 della classifica FIMI degli album fisici nella settimana compresa tra 30 gennaio e 5 febbraio 2026.

Un altro risultato significativo riguarda il brano “CULO”, che a settembre 2025 ha conquistato la prima posizione della Top Viral di Spotify.

L’artista ha inoltre firmato la sigla ufficiale del Fantasanremo con il brano “Scapezzolate”.

Calendario tour europeo 2026

25 marzo 2026 – London @ Oslo Hackney // SOLD OUT

26 marzo 2026 – Paris @ La Bellevilloise // SOLD OUT

28 marzo 2026 – Bruxelles @ Pilar // SOLD OUT

29 marzo 2026 ore 18 – Amsterdam @ Cinetol // SOLD OUT

29 marzo 2026 ore 21 – Amsterdam @ Cinetol // SOLD OUT

1 aprile 2026 – Barcelona @ La Nau Locales De Ensayo // SOLD OUT

Calendario tour estivo 2026

29 maggio 2026 – Roma @ Spring Attitude Festival // SOLD OUT

31 maggio 2026 – Lecco @ Nameless

5 giugno 2026 – Cortona @ Stadio Comunale Santo Tiezzi

6 giugno 2026 – Parma @ Parma Tatoo Nerd Festival

11 giugno 2026 – Milano @ Circolo Magnolia // SOLD OUT

18 giugno 2026 – Casalgrande (RE) @ Mosa Festival

19 giugno 2026 – Zero Branco (TV) @ Villa Guidini

20 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT

22 giugno 2026 – Udine @ Castello di Udine // SOLD OUT

23 giugno 2026 – Ferrara @ Ferrara Summer Festival

25 giugno 2026 – Perugia @ L’Umbria che spacca // SOLD OUT

30 giugno 2026 – Firenze @ Visarno Arena

1 luglio 2026 – Collegno (TO) @ Flowers Festival // SOLD OUT

2 luglio 2026 – Legnano @ Rugby Sound // SOLD OUT

3 luglio 2026 – Cremona @ Tanta Robba Festival // SOLD OUT

5 luglio 2026 – Pescara @ Terrasound

10 luglio 2026 – Cosenza @ Rendano Arena

11 luglio 2026 – Bari @ Fiera del Levante

15 luglio 2026 – Bologna @ Sequoie Music Park // SOLD OUT

16 luglio 2026 – Vicenza @ Jamrock Festival // SOLD OUT

17 luglio 2026 – Collegno @ Flower Festival // SOLD OUT

20 luglio 2026 – Cagliari @ Fiera di Cagliari

21 luglio 2026 – Sassari @ Abbabula Festival

23 luglio 2026 – Genova @ Balena // SOLD OUT

24 luglio 2026 – Pisa @ Pisa Summer Knights

25 luglio 2026 – Caserta @ Caserta Summer Festival

30 luglio 2026 – Catania @ Villa Bellini // SOLD OUT

31 luglio 2026 – Ragusa @ Castello di Donnafugata

1 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano // SOLD OUT

3 agosto 2026 – Bagheria (PA) @ Piccolo Parco Urbano

7 agosto 2026 – Bellaria Igea Marina @ Beky Bay

8 agosto 2026 – Senigallia @ Mamamia

9 agosto 2026 – Termoli @ Arena del Mare 42° 15°

11 agosto 2026 – Gallipoli @ Parco Gondar

12 agosto 2026 – Messina @ Mish Mash

13 agosto 2026 – Catania @ Villa Bellini // NUOVA DATA

27 agosto 2026 – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival // NUOVA DATA

29 agosto 2026 – Roma @ Cavea Auditorium Parco della Musica // NUOVA DATA

Data evento speciale CONCERTONY

4 settembre 2026 – Milano @ Ippodromo Snai San Siro