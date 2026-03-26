IBLA, artista agrigentina che ha superato i 4 milioni di stream e fidelizzato una community di oltre 100.000 follower, entra oggi in una nuova fase del suo percorso. Il suo progetto discografico è infatti tra i vincitori della nuova edizione di “Per Chi Crea”, un riconoscimento nazionale che grazie al sostegno del MiC – Ministero della Cultura e SIAE, accompagnerà la realizzazione di un lavoro in cui la tradizione siciliana viene riletta attraverso una scrittura e una produzione pienamente contemporanee.

La selezione, ufficializzata nelle graduatorie pubblicate lo scorso 23 febbraio, premia una progettualità chiara, in un contesto in cui la musica è spesso costretta a misurarsi con la velocità del mercato, l’esposizione e il consumo rapido. E nel caso di IBLA, la progettualità coincide con una traiettoria artistica già nitida, in cui la matrice siciliana si organizza in un linguaggio già leggibile nella sua identità.

Classe 1997, IBLA si è imposta negli ultimi anni come una delle presenze più riconoscibili della nuova scena italiana legata a un immaginario folk-urban, imbastendo un percorso in cui appartenenza, ricerca sonora e tradizione popolare convivono in maniera naturale. Dopo la partecipazione ad Amici 20, il suo profilo ha continuato a consolidarsi, fino a raccogliere numeri significativi sia sul piano degli ascolti sia su quello della presenza online: il segnale di un seguito che oggi trova ulteriore consolidamento anche dal punto di vista istituzionale.

Il progetto sostenuto dal programma “Per Chi Crea” si presenta come un album compatto, in cui il legame con la cultura popolare siciliana viene sviluppato con un’ambizione discografica solida e non circoscritta al solo contesto locale.

A firmarne l’impianto artistico è il duo James & Kleeve, che ne segue scrittura, produzione e definizione del suono. Accanto a loro intervengono Simone Sello, collaboratore storico di Vasco Rossi, Salvo Scibetta alla chitarra e Antonio Imbergamo alla batteria. Il disco prende forma al 1901 Studio di Bergamo, realtà certificata nel “Listing A” Dolby, con produzione e mix in Dolby Atmos.

La presenza di IBLA tra i vincitori di “Per Chi Crea” assume un valore che va oltre la singola assegnazione, perché dice qualcosa anche sul tipo di artisti che oggi riescono ancora a farsi notare quando alla musica non si chiede soltanto immediatezza, ma identità, coerenza e direzione.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con l’avanzamento delle lavorazioni, la presentazione del disco e uno showcase dedicato. Gli aggiornamenti ufficiali del progetto sono già consultabili anche attraverso il Diario pubblicato sul sito ufficiale di “Per Chi Crea”, che documenta le fasi di studio e la costruzione artistica dell’album.