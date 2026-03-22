Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album MA’, atteso il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group), e alla vigilia de “Il primo tour nei palazzetti” – il grande ritorno dal vivo che tra aprile e maggio lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani – BLANCO svela le date del “Tour Estate 2026”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti.

Il tour toccherà anche la Sicilia con una data a Catania in calendario il 26 luglio a Villa Bellini. Il live si aggiunge all’elenco di nomi già annunciati del cartellone della rassegna Sotto il Vulcano Fest organizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita che rientra nel programma di eventi Catania Summer Fest promosso dal Comune di Catania. Lo spettacolo sarà organizzato in collaborazione con GoMad Concerti.