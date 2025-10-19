Un 24enne di Licata è stato arrestato da carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato mentre era al terminal del bus del capoluogo etneo. Nel suo trolley militari dell’Arma, dopo una perquisizione, hanno trovato, avvolti in un maglione, due panetti di cocaina per un peso complessivo di due chilogrammi. Il gip ha convalidato il suo arresto e disposto per il 24enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine prosegue per ricostruire la provenienza e la destinazione della droga, ipotizzando un canale di rifornimento attivo tra Catania e la provincia di Agrigento