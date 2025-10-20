Concessione di agevolazioni a valere sui fondi del Prr Sicilia in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione e/o

ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta.

L’Amministrazione Comunale di Campobello di Licata ha determinato di volere partecipare all’avviso dando direttiva a questo ufficio per la predisposizione del progetto e degli atti previsti nel bando; L’Ufficio ha verificato l’inesistenza nell’ambito del territorio comunale, di aree ed immobili demaniali da

destinare a tali esigenze allocative, per la realizzazione delle strutture sopra citate.

La presente indagine è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici o di soggetti privati per verificare la disponibilità sul mercato di terreni idonei su cui eventualmente realizzare il Centro Comunale di Raccolta. L’avviso ha uno scopo meramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito ad alcuna acquisizione di terreno.

Giovanni Blanda