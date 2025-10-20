Dovranno essere presentate entro il prossimo 27 ottobre le istanze di partecipazione ad “Artigiano in Fiera”, importante manifestazione a livello nazionale in programma al Centro Fieristico di Milano-Rho Pero dal 6 al 14 dicembre 2025, riservato alle imprese artigiane di gran parte dei settori produttivi. Trattandosi della fiera più prestigiosa e potenzialmente più utile a far conoscere i prodotti al grande pubblico, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, invita le imprese della provincia ad inoltrare le istanze di partecipazione avendo a disposizione uno stand all’interno del Centro Fieristico, acquistato dal Libero Consorzio di Agrigento. Saranno selezionate, in via prioritaria, le imprese artigiane del settore agroalimentare, artistico e tipico del territorio o di strutture associative che promuovono gli stessi prodotti. Il Presidente Giuseppe Pendolino e tutti i consiglieri delegati hanno voluto così dare un segnale concreto da parte del Libero Consorzio nel sostegno alle attività artigianali della provincia che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia.

Le imprese interessate, con sede legale ed operativa sul territorio provinciale, potranno presentare istanza di partecipazione tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.provincia.agrigento.it entro le ore 10:00 del 27 ottobre 2025.

Per ulteriori dettagli consultare l’avviso su:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16348