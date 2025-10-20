funerali di Marianna Bello, la donna di 38 anni tragicamente scomparsa nell’alluvione che ha colpito Favara, in provincia di Agrigento, lo scorso 1° ottobre, si terranno oggi alle ore 16 presso la chiesa Madre. Il corpo della madre di tre figli è stato ritrovato questa mattina da alcuni cacciatori nel letto del fiume Naro, dopo quasi venti giorni di ricerche incessanti. La procura di Agrigento, sotto la direzione del pm Gaspare Bentivegna, ha deciso di non procedere con l’autopsia, riconsegnando la salma ai familiari per l’ultimo saluto.

Il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. “Non possiamo provare gioia, nonostante il ritrovamento dopo oltre due settimane di sforzi instancabili da parte di volontari e servitori dello Stato, prima nel tentativo di salvarla e poi per ritrovarla, quando ogni speranza era svanita. Marianna non potrà più riabbracciare i suoi figli e la sua famiglia. Ora è il momento del silenzio e del dolore.”