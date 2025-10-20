Scoppia una lite tra marito e moglie, il padre di lei arriva in soccorso della figlia e minaccia il genero puntandogli una pistola alla testa. È successo in un’abitazione nei pressi del quartiere di Villaggio Mosè dove un 43enne, originario di Palma di Montechiaro, è stato arrestato per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco.

Ad intervenire sono stati i poliziotti delle Volanti, chiamati da alcuni residenti che avevano sentito del trambusto. Una successiva perquisizione eseguita nel domicilio del palmese ha permesso di rivenire un mini-arsenale: tre pistole con matricola abrasa e 250 munizioni. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato e, in attesa dell’udienza di convalida, portato nel carcere di Agrigento.