

L’Amministrazione Comunale di Ravanusa invita tutti i carristi, i gruppi mascherati, le associazioni e i cittadini a partecipare all’incontro dedicato alla programmazione del “”Carnevale Storico Ravanusano 2026””. L’appuntamento è fissato per Martedì 21 Ottobre, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Comune.

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”Sarà un momento di confronto e collaborazione, per condividere idee, proposte e iniziative che rendano ancora più speciale la prossima edizione del nostro amato Carnevale, una tradizione che vive grazie alla passione e alla fantasia di tutta la comunità ravanusana. Il Carnevale Ravanusano è la festa di tutti: cresce con la creatività, l’entusiasmo e lo spirito di partecipazione della nostra gente””

Giovanni Blanda