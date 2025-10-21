Domani mercoledi 21 ottobre alle ore 10.30 preso l’aula Giglia del Libero Consorzio di Agrigento si svolgerà il convegno sul tema “ Crisi dell’editoria e trasformazione del lavoro giornalistico alle luce delle nove tecnologie”. L’iniziativa è promossa dal sindacato autonomo dei giornalisti SAGI e da Conflavoro. Relatore sarà il segretario nazionale del SAGI Nino Randisi, mentre in rappresentaza di ConfLavoro, associazione presieduta da Giuseppe Pullara interverrà la giornalista Valentina Alaimo. Ai lavori parteciperà il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino. Previsti gli interventi di editori locali , di operatori dell’informazione e degli studenti del Liceo Scientifico Leonardo. I lavori saranno coordinati dal giornalista Elio Di Bella.
