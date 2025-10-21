Continua a tormentare l’ex moglie con messaggi minacciosi. Aggravata la misura cautelare per un 36enne di Adrano. La polizia di Stato ha eseguito il provvedimento con il quale il gip di Catania ha disposto la carcerazione per l’uomo. La vittima, stanca delle violenze, a maggio si era rivolta ai poliziotti del commissariato per chiedere aiuto. In un’occasione, per paura, sarebbe stata costretta a barricarsi in casa insieme ai quattro figli, dopo aver comunicato al marito di volere il divorzio. L’uomo avrebbe cercato di introdursi in casa, avrebbe sradicato le videocamere di sorveglianza e, non riuscendo a entrare nell’appartamento, avrebbe minacciato di tornare in un’altra occasione per fare male alla donna. Per proteggere se’ stessa e i suoi figli, la vittima ha raccontato tutto ai poliziotti, formalizzando la denuncia. E’ stato cosi’ notificato l’ammonimento del questore e successivamente e’ stata eseguita la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo, pero’, avrebbe piu’ volte violato il divieto di comunicare con l’ex moglie, continuandola a tormentare con una serie di messaggi vocali dai contenuti particolarmente minacciosi, tramite una piattaforma di messaggistica istantanea. Infine, l’uomo e’ stato condotto in carcere.
Minacciata dal marito si barrica in casa con i 4 figli, arrestato
