Giovanni Blanda
Campobello di Licata, convenzione per il rinnovo dell’ impiego al Comune di due dipendenti
Campobello L’Amministrazione civica ha approvato la convenzione per il rinnovo dell’ impiego al Comune di due dipendenti. Si tratta dei geometri Antonio Geremia e Diego Domenico Sciascia. La convenzione riguarda la loro utilizzazione part time a 21 ore settimanali ma esteso a 34 ore sempre settimanali. L’esecutivo ha preso atto della deliberazione giuntale di Canicattì, la quale ha autorizzato il loro impiego presso il Comune di Campobello.