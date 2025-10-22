Campobello L’Amministrazione civica ha approvato la convenzione per il rinnovo dell’ impiego al Comune di due dipendenti. Si tratta dei geometri Antonio Geremia e Diego Domenico Sciascia. La convenzione riguarda la loro utilizzazione part time a 21 ore settimanali ma esteso a 34 ore sempre settimanali. L’esecutivo ha preso atto della deliberazione giuntale di Canicattì, la quale ha autorizzato il loro impiego presso il Comune di Campobello.

Giovanni Blanda