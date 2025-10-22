Mezzi e uomini del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono all’opera da giorni per ripristinare le condizioni di sicurezza di alcune strade provinciali duramente colpite da un nubifragio, con conseguente riversamento di fango e detriti in numerosi punti dei tracciati, in particolare nell’area montana. Questa mattina il Presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere aperto lungo alcuni tratti delle strade provinciali n. 52 e n. 53 in contrada Ragalbici, in territorio di Cammarata, per rendersi conto personalmente dei danni provocati dal maltempo e del regolare andamento dei lavori, che hanno già consentito di sgombrare i tracciati da fango e detriti.

I lavori sono stati completati anche sulle strade provinciali n. 26D ( Bivio Tumarrano- Vallelunga), n. 58 (Stazione Cammarata-Cammarata) e n. 31 ( Cattolica Eraclea-Cianciana), con successive tappe in altre zone del territorio provinciale interessato dal maltempo dei giorni scorsi.

“Il Libero Consorzio è costantemente impegnato nel monitoraggio dell’intera rete viaria di propria competenza” dice il Presidente Pendolino “per la rimozione di qualsiasi condizione di pericolo. La sicurezza delle strade provinciali ed ex consortili è fondamentale per garantire regolari collegamenti in un’area nella quale insistono, tra l’altro, numerose attività imprenditoriali, soprattutto agricole e zootecniche”.