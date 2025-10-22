

Con la fine dell’estate che vede un massiccio afflusso di viaggiatori di ritorno dalle vacanze, l’esperienza di viaggio non si limita alla destinazione. Infatti, l’aeroporto di partenza e di arrivo svolge un ruolo cruciale nella percezione complessiva del viaggio.

Per aiutare i viaggiatori a pianificare al meglio i propri spostamenti, Holidu (www.holidu.it), piattaforma di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra le maggiori d’Europa, ha analizzato i dati di Google Maps per stilare una classifica dei migliori aeroporti d’Europa per il 2025. Basata su migliaia di recensioni e valutazioni, questa guida evidenzia gli aeroporti che offrono esperienze eccezionali, aiutando i viaggiatori a fare scelte informate e godersi al meglio il proprio viaggio.

I migliori aeroporti d’Europa del 2024

1 Istanbul Airport Istanbul Turchia 4.4 106543

2 Francisco de Sá Carneiro Airport Porto Portogallo 4.4 30153

3 Helsinki Airport Helsinki Finlandia 4.4 17728

4 Athens International Airport Atene Grecia 4.3 49201

5 Zürich Airport Zurigo Svizzera 4.3 30632

1. Aeroporto di Istanbul

● Punteggio Google Maps : 4,4

● Numero di recensioni : 106543

L’aeroporto di Istanbul è in vetta alla classifica dei migliori aeroporti in Europa secondo le recensioni di Google. Con un impressionante punteggio di 4,4 basato su 106543 recensioni, ha convinto e meritato l’apprezzamento dei viaggiatori di tutto il mondo. L’aeroporto di Istanbul conferma così il suo status di leader, combinando efficienza, comfort e servizi di qualità. Un risultato notevole che sottolinea l’eccellenza delle infrastrutture turche, fonte di orgoglio sia nazionale che internazionale.

2. Aeroporto Francisco de Sá Carneiro di Porto

● Punteggio Google Maps : 4,4

● Numero di recensioni : 30153

In un notevole sviluppo, l’aeroporto Francisco de Sá Carneiro di Porto ha raggiunto il secondo posto tra i migliori aeroporti europei secondo le recensioni di Google. Con un punteggio impressionante di 4,4 su Google Maps e oltre 30.153 recensioni, l’aeroporto ha mantenuto la seconda piazza dell’anno passato. Un risultato fantastico che testimonia l’impegno costante dell’aeroporto verso l’eccellenza e la soddisfazione dei clienti.

3. Aeroporto di Helsinki

● Punteggio Google Maps : 4,4

● Numero di recensioni : 17728

L’aeroporto di Helsinki ha scalato la classifica raggiungendo il terzo posto tra i migliori aeroporti europei, migliorando di ben cinque posizioni rispetto all’anno precedente. Questo successo è dovuto all’incremento del punteggio su Google Maps, salito da 4,3 a 4,4, basato su 17.728 recensioni, a testimonianza dell’eccellenza nei servizi offerti e della soddisfazione dei passeggeri.

4. Aeroporto Internazionale di Atene

● Punteggio Google Maps : 4,3

● Numero di recensioni : 49201

L’Aeroporto Internazionale di Atene, che l’anno scorso aveva ottenuto la medaglia di bronzo, con il miglioramento del punteggio di Helsinki, scende al quarto posto nella classifica dei migliori aeroporti in Europa, secondo le recensioni di Google. Con un punteggio di 4,3 su Google Maps, basato su 49.201 recensioni, l’aeroporto continua a brillare nel settore dei viaggi. Questo risultato conferma l’impegno costante dell’aeroporto nell’offrire un’esperienza di viaggio eccezionale ai suoi passeggeri.

5. Aeroporto di Zurigo

● Punteggio Google Maps : 4,3

● Numero di recensioni : 30632

Al quinto posto troviamo l’Aeroporto di Zurigo, con un punteggio di 4,3 basato su 30.632 recensioni su Google Maps, stabile rispetto all’anno scorso. Conosciuto per l’eccellenza dei suoi servizi e l’attenzione ai dettagli, l’aeroporto svizzero è un punto di riferimento per comfort ed efficienza. I viaggiatori elogiano la facilità di navigazione all’interno dello scalo, la puntualità e la qualità delle strutture. L’Aeroporto di Zurigo si conferma una scelta di primo livello per chi cerca un’esperienza di viaggio senza stress, consolidando il suo prestigio nel panorama aeroportuale europeo.

Gli aeroporti italiani e la loro posizione in classifica

12 Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino Roma 4,2 53103

19 Aeroporto di Milano-Linate Milano 4,2 16995

46 Aeroporto di Milano-Malpensa Milano 3,8 35976

49 Aeroporto di Venezia Marco Polo Venezia 3,8 19004

58 Aeroporto Internazionale di Orio al Serio Milano 3,7 30142

60 Aeroporto Internazionale di Napoli Napoli 3,7 20713

12. Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino

● Punteggio Google Maps : 4,2

● Numero di recensioni : 44043

L’Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino di Roma si posiziona al 12° posto nella classifica dei migliori aeroporti d’Europa ed è il primo aeroporto italiano con un punteggio di 4,2 basato su 53.103 recensioni su Google Maps, salendo di 2 posizioni rispetto al 2024. Fiumicino è uno dei principali hub italiani e viene apprezzato dai viaggiatori per l’ampiezza delle sue strutture e l’efficienza dei servizi. I passeggeri lodano anche la varietà di negozi e ristoranti, così come la qualità del servizio clienti. L’aeroporto romano continua a rappresentare un punto di riferimento per il trasporto aereo in Italia e in Europa.

19. Aeroporto di Milano-Linate

● Punteggio Google Maps : 4,2

● Numero di recensioni : 16995

Al 19° posto si colloca l’Aeroporto di Milano-Linate, che ottiene un punteggio di 4,2 su Google Maps basato su 16.995 recensioni ed è stabile rispetto al 2024. Nonostante le sue dimensioni più contenute rispetto a Fiumicino, Linate viene apprezzato per la sua praticità e vicinanza al centro di Milano, offrendo un’esperienza di viaggio rapida e funzionale. I viaggiatori apprezzano la pulizia e l’organizzazione, rendendolo una scelta popolare per chi viaggia per affari o per brevi soggiorni nella città lombarda.

46. Aeroporto di Milano-Malpensa

● Punteggio Google Maps : 3,8

● Numero di recensioni : 35976

Con un punteggio di 3,8 su 35.976 recensioni, l’Aeroporto di Milano-Malpensa si posiziona al 46° posto. Malpensa è il principale aeroporto internazionale di Milano, apprezzato per la sua vasta offerta di voli intercontinentali. Tuttavia, alcuni passeggeri segnalano criticità riguardo ai tempi di attesa e alla gestione dei servizi. Nonostante ciò, l’aeroporto rimane una scelta strategica per chi viaggia verso destinazioni lontane e migliora di 2 posizioni rispetto al 2024.

49. Aeroporto di Venezia Marco Polo

● Punteggio Google Maps : 3,8

● Numero di recensioni : 19004

L’Aeroporto di Venezia Marco Polo ha raggiunto il 49° posto nella classifica dei migliori aeroporti europei, salendo di 4 posizioni rispetto al 2024. Con un punteggio di 3,8 su Google Maps basato su 19.004 recensioni, l’aeroporto dimostra un miglioramento nella soddisfazione dei passeggeri, confermando un percepito impegno costante nel migliorare i servizi offerti.

58. Aeroporto Internazionale di Orio al Serio

● Punteggio Google Maps : 3,8

● Numero di recensioni : 30142

L’Aeroporto di Orio al Serio, situato vicino a Bergamo, si trova al 58° posto con 30.142 recensioni e un punteggio di 3,7 ossia di un decimale in meno rispetto al 2024, che ha determinato la perdita di 9 posizioni. Questo aeroporto è molto frequentato dai viaggiatori che scelgono compagnie aeree low-cost. Viene apprezzato per l’efficienza nei collegamenti e la vicinanza a Milano, anche se alcuni passeggeri lamentano i tempi di attesa durante i periodi dell’anno con maggiore affollamento.

60. Aeroporto Internazionale di Napoli

● Punteggio Google Maps : 3,7

● Numero di recensioni : 20713

Con 18.230 recensioni e un punteggio di 3,7 l’Aeroporto Internazionale di Napoli si posiziona al 60° posto: come per Bergamo, la perdita di un decimale nel punteggio rispetto al 2024 ha determinato lo scivolamento di 9 posizioni. L’aeroporto partenopeo è tuttavia lodato per la sua accessibilità e per i collegamenti con il resto del sud Italia e delle isole, ad esempio con la Sicilia. Inoltre, i recenti miglioramenti, come l’apertura di un’ampia e accogliente lounge e l’avvio delle attività dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, fanno prevedere una riduzione del sovraffollamento, specialmente nel periodo estivo, e dunque un probabile recupero nella classifica il prossimo anno.