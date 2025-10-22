Un cinquantacinquenne è stato brutalmente aggredito e picchiato all’interno della villetta comunale di Ravanusa. I carabinieri, al termine di un’attività investigativa, sono riusciti a dare un volto ai presunti responsabili.

Si tratta di quattro persone, e tra questi anche minorenni, tutti denunciati a piede libero per il reato di lesioni personali. Non sono ancora chiari i motivi di quella che è sembrata essere una spedizione punitiva, quattro contro uno. Il cinquantacinquenne è stato trasferito all’ospedale di Canicattì dove gli sono stati diagnosticati traumi e lesioni. Guarirà in circa due mesi.