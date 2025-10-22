L’Unione di Centro, guidata in Sicilia dall’On. Decio Terrana, accoglie con grande soddisfazione l’ingresso dell’Avvocata Ornella Russello tra le proprie fila, rafforzando ulteriormente il Partito nella Città di Agrigento e nei ruoli dipartimentali regionali. Sentito infatti il parere del Segretario Nazionale Sen. Antonio De Poli, e ricevuto l’apprezzamento del Presidente Nazionale On. Lorenzo Cesa, l’On. Terrana ha comunicato all’Avv.ta Russello la nomina a Responsabile Regionale del Dipartimento Legalità e Tutela del Territorio.

“L’Avvocata Russello rappresenta una personalità capace di coniugare i valori etici, morali e professionali che da sempre l’Udc promuove con coerenza e impegno – trasmette l’On. Terrana – La sua competenza, la capacità di sintesi e la profonda conoscenza delle dinamiche sociali e giuridiche costituiranno un valore aggiunto per il nostro Partito e per l’intera comunità agrigentina. A riconoscimento del suo profilo umano e professionale, infatti, l’Avv. Russello è stata designata come Responsabile Regionale del Dipartimento Legalità e Tutela del Territorio dell’Udc in Sicilia».

Professionista stimata anche oltre i confini regionali, la Russello è riconosciuta per la sua sensibilità verso le questioni legate alla tutela dei diritti, alla giustizia e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, ambiti nei quali ha maturato competenze di altissimo livello. Da segnalare anche la sua esperienza ultraventennale nel campo del diritto civile, penale e bancario, nonché la sua attività di consulente e advisor legale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.

La nuova Responsabile ha accolto con soddisfazione la nomina, manifestando la volontà di mettere la propria esperienza e il proprio impegno al servizio del Partito e del territorio agrigentino, con il quale mantiene un profondo legame identitario; l’Avv.ta Russello, infatti, rappresenterà una delle candidature di punta dell’Udc alle prossime consultazioni elettorali per la Città di Agrigento.

“Con questa nuova adesione – conclude l’On. Terrana – l’Udc conferma il proprio impegno a promuovere competenza, dialogo e presenza qualificata nei territori, rafforzando la propria azione politica in vista delle prossime sfide amministrative”.