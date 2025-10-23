A seguito della formidabile richiesta di biglietti, si inseriscono e si annunciano anche i due raddoppi dei concerti di Claudio Baglioni di Siracusa e Taormina del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, 2026.

Al Teatro Greco di Siracusa, oltre alla data già annunciata del 23 luglio, si aggiunge la data del 24 luglio e al Teatro Antico di Taormina, alla prima data del 31 luglio, si aggiunge il 1° agosto.

Le date a Siracusa e Taormina sono:

23 luglio 2026 – SIRACUSA – TEATRO GRECO

24 luglio 2026 – SIRACUSA – TEATRO GRECO NUOVA DATA

31 luglio 2026 – TAORMINA (ME) – TEATRO ANTICO

01 agosto 2026 – TAORMINA (ME) – TEATRO ANTICO NUOVA DATA

Gli spettacoli a Siracusa rientrano nel cartellone della nuova edizione di “Stelle al Teatro – Siracusa”, rassegna organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Siracusa e il Parco archeologico di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment.

Le date a Taormina saranno organizzate dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2026 e prodotte da Puntoeacapo Srl.