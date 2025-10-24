Sabato 25 ottobre 2025, ore 18:00

Saletta Minerva, Via Marconi 1, Campobello di Licata (AG)

La Saletta Minerva apre le porte alla nuova stagione culturale con un evento speciale: un’esposizione di opere dei talentuosi pittori dell’isola, accompagnata da un brindisi e un momento conviviale.

È tempo di rinascita culturale! Campobello di Licata, spesso trascurata nel panorama del dialogo culturale, ha bisogno della vostra energia e partecipazione. L’apatia e l’indifferenza non trovano spazio qui: vogliamo costruire un ponte tra la comunità e chi desidera guidare il cambiamento. La vostra presenza è fondamentale per dare vita a questo progetto!

Unisciti a noi per celebrare l’arte, il dialogo e la comunità.