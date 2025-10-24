Associazioni, cittadini, artisti e volontari si ritroveranno il 24 e 25 ottobre a Villa Trabia a Palermo per due giornate del “WeCare Festival”. Il Festival della “cura” e del volontariato sarà aperto alla presenza di 300 studenti, nell’anno di Palermo Capitale Italiana del Volontariato. Fitto il programma di appuntamenti, che prevede, nelle due giornate, laboratori e talk, spettacoli e musica dal vivo con “nuovi linguaggi per raccontare il volontariato”.

I protagonisti del “WeCare Festival”, che hanno anche organizzato l’evento (logo, brand identity, programma, contatti con le associazioni, logistica e comunicazione) sono i giovani volontari del territorio, in collaborazione con la rete di comunità e il tavolo di co-progettazione dell’VIII circoscrizione di Palermo.

“Non esiste un volontariato migliore dell’altro – spiegano i giovani volontari -, la cultura del dono può cambiare approcci, codici, modalità di intervento, ma l’essenza rimane: un gesto gratuito, incondizionato, che crea legami di fiducia, reciprocità e appartenenza tra le persone.”

L’iniziativa, inserita nelle attività di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025, avrà un respiro regionale. La giornata del 24 ottobre vedrà coinvolti gli altri due Centri di Servizi per il volontariato siciliani, il CESV Messina e il CSVEtneo, per celebrare l’impegno dei giovani nel volontariato. Chi partecipa avrà modo di conoscere le realtà del volontariato locale, contribuire a progetti concreti e condividere esperienze con chi già lavora quotidianamente per il bene comune. L’evento nasce anche all’insegna della collaborazione tra Cesvop e Comune di Palermo.

“Durante tutto l’anno di Palermo Capitale del Volontariato 2025 una serie di attività hanno costruito l’evento. E l’impatto che abbiamo notato è molto positivo. Nessuno spazio è stato trascurato, nessun quartiere è stato dimenticato. Sono impegnate associazioni in tutti gli ambiti, dal contrasto alle dipendenze all’attenzione per gli anziani e le persone con disabilità. L’aspetto del volontariato è vissuto a 360 gradi. Nel Festival WeCare, sono protagoniste diverse associazioni composte da giovani che sperimentano il loro impegno. Testimoniano l’importanza di prendersi cura dell’altro. Sono pilastri per costruire una società migliore. Da questa manifestazione emerge un messaggio che è quello che caratterizza quest’anno e che è al centro dell’impegno dell’amministrazione comunale e del sindaco Lagalla: sviluppare relazioni più intense tra terzo settore, privati e istituzioni, perché solo in una proficua sinergia tra questi mondi è possibile raggiungere obiettivi che singolarmente non riuscirebbero a ottenere”, dichiara l’assessore comunale alle politiche sociali, Mimma Calabrò.

“Il WeCare Festival rappresenta un momento importante nel percorso di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025. Con questa iniziativa vogliamo dare spazio e voce ai giovani, affidando loro non solo l’organizzazione concreta dell’evento, ma anche il compito di reinterpretare il volontariato con linguaggi e codici contemporanei. Villa Trabia diventerà per due giorni un laboratorio a cielo aperto dove le diverse forme di impegno civico si incontrano e dialogano: dal volontariato tradizionale organizzato alle esperienze più informali e fluide, tutte ugualmente preziose perché animate dallo stesso spirito di gratuità e reciprocità. Siamo particolarmente orgogliosi della dimensione regionale che questa edizione assume, con il coinvolgimento degli altri Centri di Servizio siciliani in eventi simultanei. È un segnale forte: i giovani siciliani credono nel volontariato e vogliono esserne protagonisti. Attraverso laboratori, talk e momenti culturali, il WeCare Festival intende dimostrare che la cultura del dono non è solo assistenza, ma creazione di legami, rigenerazione di spazi, costruzione di comunità. Invitiamo cittadini, associazioni e istituzioni a partecipare numerosi per scoprire insieme che il volontariato è uno straordinario strumento di trasformazione sociale e personale”, dichiara la presidente del Cesvop, Giuditta Petrillo.

“Il Festival We Care è una preziosa opportunità per l’Ottava Circoscrizione, perché si innesta in un percorso già avviato all’interno della nostra “Rete di Comunità”, con progetti in corso di realizzazione, proposti e in corso di svolgimento, proprio a cura delle volontarie e dei volontari che via via si sono aggregati attorno a enti, scuole, associazioni, parrocchie ecc. il Festival sarà una entusiasmante e straordinaria occasione di report e rilancio di tutte le nostre migliori pratiche territoriali al servizio del Bene Comune”, dichiara il presidente dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo, Marcello Longo.

Il programma

Il programma del WeCare Festival si sviluppa su due giornate intense, dal mattino fino a sera.

· Venerdì 24 ottobre alle ore 9.00 l’apertura ufficiale del “WeCare Festival” con le scuole e i saluti istituzionali; dalle ore 9.00 alle 20.00 laboratori creativi, spazio bimbi, attività di co-progettazione e mostre che accompagneranno i visitatori per tutta la giornata. Dalle ore 15.00 alle 20.00 laboratori su salute, natura e comunità. Alle 18:00 il talk “Uso condiviso degli spazi urbani” porterà sul palco istituzioni, esperti e realtà civiche per ragionare sulla rigenerazione urbana e la gestione collettiva degli spazi pubblici. La serata (dalle ore 20.00) chiude con una folta lineup di artisti e musica elettronica (Tu un altro, Soul girl, CruzLuma, Digri dj set, *asterisco).

· Sabato 25 ottobre alle ore 9.00 prosegue il “WeCare Festival” con le attività laboratoriali e gli spazi dedicati ai più piccoli. Nel pomeriggio, alle 16:00, il laboratorio di maieutica con Amico Dolci propone un’esperienza di dialogo collettivo ispirata al metodo educativo di Danilo Dolci. Alle 18:30 va in scena “La ricetta di Danilo”, spettacolo teatrale di Barbe à Papa Teatro, di e con Totò Galati, che racconta la storia del poeta e sociologo attraverso aneddoti, gesti quotidiani e la preparazione delle sue famose polpette, trasformando la cucina in un laboratorio di idee e memoria.

Durante entrambe le giornate saranno attivi (dalle ore 9.00 alle 20.00) diversi laboratori con spazi per bambini e attività di co-progettazione.

· Sartoria sociale “Al Reves” (laboratori manuali aperti a tutti, guidati dalle sarte della Sartoria sociale, per realizzare insieme una “tettoia crochet” e accessori tessili).

· Rete ambulatori popolare (iniziativa di medicina solidale che porta servizi sanitari e sensibilizzazione direttamente nella comunità, promuovendo la prevenzione e l’accesso alla cura per tutti).

· Dazeroacento Odv (percorso esperienziale in cui parole e immagini diventano strumenti di riflessione sulla cura di sé, degli altri e dei beni comuni. L’iniziativa promuove solidarietà e volontariato attraverso la creatività condivisa).

· Rock10elode per l’ecologia urbana (due giornate di attività del progetto ESC30 – Germogli di Note, che uniscono ecologia e musica per promuovere il rispetto del verde urbano e il volontariato ambientale. I partecipanti saranno premiati con gadget eco-friendly e biglietti AMAT, in collaborazione con l’associazione Welcome on Board).

· ANPI Provinciale di Palermo (iniziativa di partecipazione civica che promuove un dialogo stabile tra cittadini, associazioni e istituzioni sanitarie per migliorare la medicina di prossimità e l’accesso ai servizi. In collaborazione con Cittadinanzattiva, l’attività mira a consolidare la co-produzione come valore fondante del volontariato civico).

· Odontoiatria solidale ODV (attività educativa e divertente che trasforma la prevenzione in gioco. Attraverso prove pratiche e premi simbolici come il “Diploma del sorriso”, i partecipanti apprendono comportamenti salutari e l’importanza della cura quotidiana).

· La mostra di ANED Sicilia nei locali di Villa Trabia sulla memoria dei deportati siciliani nei campi di sterminio nazisti.

· Progetto Mutamenti (iniziativa di cittadinanza attiva e co-progettazione che coinvolge studenti dei licei Cassarà e Garibaldi, insieme a diverse associazioni locali, per rafforzare la rete sociale e la consapevolezza del territorio. Promuove il volontariato come spazio di dialogo).

· L’Arte di Crescere (laboratorio di bellezza, inclusione e solidarietà che valorizza la creatività delle donne e promuove la cultura della donazione. L’attività unisce manualità e racconto, trasformando la moda in strumento di rinascita e partecipazione comunitaria).

· ABIO Palermo ODV (presenza colorata e accogliente che porta il sorriso dei volontari ABIO fuori dagli ospedali per far conoscere l’associazione, promuovere la solidarietà e incoraggiare nuove adesioni al volontariato dedicato ai più piccoli).

· ScalArt (due giornate dedicate allo sport come strumento di inclusione e partecipazione. Oltre all’attività di arrampicata, i giovani atleti di Scalart parteciperanno a un talk per raccontare la nascita e l’impatto sociale del progetto. La parte di arrampicata di Scalart è inserita nell’ambito del progetto di democrazia partecipata “Scaliamo la città”).