Proseguono senza sosta i controlli amministrativi della polizia locale di Agrigento. I vigili urbani hanno intensificato le attività ispettive nei confronti di locali della movida, ristoranti ed esercizi commerciali di vario genere.

Negli ultimi giorni sono stati sequestrati un autocarro adibito a panineria nel centro cittadino e due veicoli pubblicitari risultati sprovvisti di assicurazione. Al proprietario di questi ultimi due mezzi è stata elevata una sanzione di mille euro.

Al titolare di un furgone-panineria, invece, è stata comminata una sanzione di circa 400 euro poichè al termine di una ispezione sono state accertate alcune irregolarità di carattere amministrativo. Infine una multa di 140 euro è stata elevata al proprietario di un bar per occupazione abusiva di suolo pubblico. I vigili urbani hanno accertato che il commerciante aveva posizione tavoli e sgabelli laddove non poteva.