Perde il controllo del veicolo e finisce la corsa contro un’auto parcheggiata. Sottoposto all’alcol test è risultato positivo con un tasso quattro volte superiore rispetto al limite imposto dalla legge. Protagonista della vicenda è un venticinquenne agrigentino.

Il giovane era alla guida della sua auto nei pressi dello stadio Esseneto quando ha improvvisamente perso il controllo andandosi a schiantare contro una vettura in sosta. Per fortuna l’automobilista non ha riportato gravi conseguenze.

Sono stati alcuni passanti a prestare il primo soccorso. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno sottoposto il giovane all’alcol test riscontrandone la positività. Il venticinquenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata sospesa la patente.