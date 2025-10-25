Il Comune di Campobello di Licata ricorda che la carta d’identità, rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento, cesserà di essere valida dal 3 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019, Si invita già da adesso a prevedere il “passaggio” alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) che viene rilasciata, anche prima della scadenza del documento cartaceo, da questo Comune. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe tel.0922 884132.
