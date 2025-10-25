

Grande successo per l’evento promosso dal Kiwanis nell’ambito del Progetto DIGITALmeet 2025, dal titolo:“Il digitale a scuola è ancora sconosciuto. L’Intelligenza Artificiale come opportunità di crescita e di innovazione per i nostri giovani”, che si è svolto nella mattina di giovedì 24 ottobre 2025 presso l’I.I.S. “Alessandro Rizza” di Siracusa, in presenza e in videoconferenza con relatore l’Ing. Giancarlo Bellina, Chair del Kiwanis Europeo per la Comunicazione e Responsabile nazionale per il Service Diritto all’Ambiente.

All’iniziativa hanno partecipato circa 1.000 studenti collegati da quasi tutte le province della Sicilia insieme a numerose autorità e soci kiwaniani di tutta Italia.

L’evento è stato molto apprezzato per la qualità dei contenuti, la partecipazione attiva dei giovani e la chiarezza dell’esposizione del relatore.

La Prof.ssa Rosalba Fiduccia, Presidente del KC Parnaso di Canicattì, componente del Comitato Comunicazione nel Distretto Italia San Marino col ruolo di webmaster del sito web nazionale, e coordinatrice del DIGITALmeet 2025 per la Sicilia e da anni impegnata nella promozione dell’innovazione digitale nella scuola, ha aperto i lavori presentando DIGITALmeet e la Fondazione Comunica, promotrice da 12 anni di una rassegna nazionale che, per una settimana all’anno, nel mese di ottobre, offre centinaia di occasioni di conoscenza e scambio delle competenze digitali, gratuitamente. Il DIGITALmeet ogni anno coinvolge migliaia di giovani e quest’anno per la prima volta ha coinvolto anche gli studenti siciliani.

Dopo i saluti del Governatore del DISM Basilio Valente, del Governatore Eletto Nunzio Spampinato e del Past Governatore Salvatore Chianello, ha portato il proprio contributo il Prof. Maurizio Galluzzo, docente universitario e componente del Team DIGITALmeet.

Si è entrati quindi nel vivo dell’incontro con l’Ing. Giancarlo Bellina, socio del KC Siracusa, esperto di tecnologie digitali e intelligenza artificiale, che ha guidato studenti e docenti in un coinvolgente percorso di scoperta delle sfide e delle opportunità offerte dall’IA nella vita quotidiana e nel mondo della scuola.

Numerosi sono stati gli interventi, sia in presenza che online, soprattutto da parte dei giovani e dei ragazzi delle scuole a conferma della loro attenzione e sensibilità al tema proposto. È stato molto interessante l’intervento di Ottaviana Masia, una giovane kiwaniana segretaria e presidente eletto del KC Genova Columbus,TikTok coordinator quale quale membro del KI-E Visionary Leadership Team (VLT) e Branding, Marketing and Comunication (BMC), che ha ribadito che l’IA non deve sostituire il pensiero umano, ma che bisogna imparare a convivere con l’IA in modo intelligente e responsabile.

Il Kiwanis Distretto Italia–San Marino e Digitalmeet rivolgono un sentito ringraziamento al Dirigente dell’I.I.S. “Alessandro Rizza” di Siracusa, Prof. Pasquale Aloscari per la disponibilità e l’ospitalità, alla Prof.ssa Nelly Greco, Presidente del Kiwanis Club di Siracusa, club ospitante dell’evento, per la preziosa collaborazione e l’impeccabile organizzazione, alla Prof.ssa Daniela Castelluccio dell’Istituto Rizza per il suo impegno nella realizzazione dell’evento e alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra Servito dell’Istituto G. Lombardo Radice per aver permesso la partecipazione in presenza agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado. Un ringraziamento a tutti i dirigenti scolastici che hanno accolto l’invito a far collegare alunni e docenti all’evento, a tutti i soci kiwaniani che da ogni parte d’Italia hanno seguito l’incontro e a tutti gli studenti che hanno partecipato.

L’iniziativa sarà inserita nel calendario nazionale di DIGITALmeet 2025 e rappresenta un ulteriore passo nel percorso del Kiwanis Distretto Italia–San Marino a favore della formazione e della crescita dei giovani, proseguendo l’impegno già avviato con il convegno sull’Intelligenza Artificiale organizzato nel mese di maggio presso la Camera dei Deputati.