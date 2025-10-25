La Pasticceria Melilli si conferma tra le eccellenze dell’entroterra agrigentino: dopo l’ingresso nella Guida Bar d’Italia 2025 del Gambero Rosso, l’insegna di via Umberto I 132 ottiene la riconferma anche nell’edizione 2026 della prestigiosa guida, che ogni anno seleziona i migliori bar e caffetterie italiane.

Nel 2024 l’inclusione in guida aveva messo in risalto l’alta qualità dell’offerta di caffetteria e pasticceria del locale, con particolare menzione per l’attenzione alla materia prima e per l’ambiente curato e familiare. La scheda ufficiale del Gambero Rosso colloca Melilli tra i riferimenti della zona, a conferma di un percorso solido e coerente.

La nuova edizione 2026 consolida ulteriormente il posizionamento di Melilli in un contesto nazionale sempre più competitivo, dove la qualità e l’autenticità diventano i veri fattori.

Tra i prodotti simbolo della Pasticceria Melilli spiccano i panettoni artigianali, frutto di una lunga lievitazione naturale e realizzati con ingredienti di prima scelta. Le versioni più apprezzate sono quelle al pistacchio di Sicilia, ai frutti rossi e al cioccolato fondente, tutte prodotte in laboratorio con cura artigianale e grande attenzione al dettaglio.

Altro fiore all’occhiello è la frutta martorana, realizzata secondo la più autentica tradizione siciliana: piccoli capolavori di pasta di mandorla modellati e dipinti a mano, che uniscono arte, gusto e memoria. Ogni pezzo è unico e racconta l’identità dolciaria di Naro e della Sicilia.

Le specialità firmate Melilli possono essere acquistate anche online attraverso il sito ufficiale www.panettonedisicilia.it, che permette di ricevere i prodotti in tutta Italia e all’estero.

«Questa riconferma nella guida del Gambero Rosso è un grande onore e una bellissima soddisfazione – dichiarano Emanuela e Gaetano –. È il frutto del lavoro quotidiano del nostro team e dell’affetto dei nostri clienti.

Desideriamo ringraziare di cuore chi ci sostiene da anni e chi ogni giorno sceglie le nostre creazioni. Continueremo a lavorare con passione, puntando su artigianalità, ricerca e ospitalità, per portare avanti la tradizione dolciaria siciliana nel segno della qualità.»