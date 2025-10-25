Non si accorge della presenza del collega e durante una manovra con l’autocarro lo travolge uccidendolo. Tragedia a Licata dove un sessantasettenne bracciante agricolo, Alexandru Suciu, originario della Romania, è deceduto in un incidente sul lavoro.

Il dramma si è consumato in un fondo nelle campagne licatesi di proprietà di un’azienda agricola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e del Nucleo Operativo di Agrigento che hanno avviato le indagini. Sia il titolare dell’azienda che il venticinquenne immigrato alla guida del mezzo pesante sono indagati per omicidio colposo in concorso. La procura di Agrigento ha disposto il sequestro della salma e del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio ha effettuato una manovra con l’autocarro non accorgendosi della presenza del collega di lavoro. L’impatto è stato letale e per il 67enne non c’è stato niente da fare. Indagini sono in corso per verificare il rispetto delle norme sul lavoro. Non è chiaro se il venticinquenne alla guida del mezzo pesante fosse assunto regolarmente.