

Fino al 31 dicembre prossimo, in vigore l’ordinanza comunale sull’abbattimento dell’amianto. Disposizione firmata dal Sindaco Vito Terrana. In applicazione della normativa nazionale, il Comune di Campobello di Licata segnala che “”i soggetti pubblici e privati – si legge nella comunicazione -, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, sono obbligati a darne opportuna comunicazione al Comune, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. L’Ente precisa che, questa comunicazione consentirà la presentazione della successiva domanda di accesso al contributo a fondo perduto per la rimozione di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 20214/2020.

Giovanni Blanda