

Presso l’aula consiliare “”Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si è tenuta l’assemblea dei Sindaci della provincia, presieduta dal presidente Giuseppe Pendolino e dalla dirigente del Settore Pubblica Istruzione Maria Antonietta Testone.

All’ordine del giorno l’elezione dei sette componenti che faranno parte della Conferenza Provinciale della Rete Scolastica per l’anno 2026/2027.

La proposta, presentata dal sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, è stata approvata all’unanimità dai presenti.

Tra i sindaci eletti anche Vito Terrana, primo cittadino di Campobello di Licata, che rappresenterà il territorio insieme ai colleghi di San Giovanni Gemini, Favara, Licata, Montevago, Caltabellotta e Sant’Elisabetta.

Giovanni Blanda