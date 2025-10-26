Non dovrà tornare in aula il provvedimento per finanziare il film si Biagio Conte. Il Presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore al Turismo, Elvira Amata, hanno trovato la soluzione nelle pieghe del bilancio dello stesso assessorato al Turismo. Cinque milioni di euro di risparmi effettuati in assessorato potranno permettere di far scorrere la graduatoria deli film approvati dalla film commissione fino ad arrivare proprio al film su Biagio conte.

La conferma ufficiale di Schifani

A darne notizia sono proprio Schifani ed Amata con un video post sui social del Presidente della Regione.

“Volevo darvi una belle notizia – esordisce Schifani nel video – a seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell’assessorato al Turismo siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia. Una grande soddisfazione perché fra i progetti che potranno essere sostenuti c’è anche il noto film su Biagio Conte”.

Per Schifani si tratta di “Un segno concreto di attenzione verso una figura che ha rappresentato solidarietà, amore e speranza per a città di Palermo e per gli ultimi”

La vicenda del Film

Quella del mancato finanziamento del Film su Biagio Conte è una vicenda che ha creato non poche polemiche dopo che la produzione era stata inserita in graduatoria ma non in posizione utile per il finanziamento. La stessa produzione aveva annunciato di rinunciare a girare a Palermo. Schifani per due volte ha tentato di mettere in finanziaria le somme necessarie ma i provvedimenti sono rimasti incagliati nelle sabbie mobili degli scontri all’Ars prima in finanziaria ter a inizio agosto e poi in finanziaria quater nelle scorse settimane.

Cinema come veicolo di promozione del territorio

“Questo governo ha sempre creduto à dice l’assessore Elvira Amata, al segmento cinematografico come veicolo di promozione del territorio. Dall’avvio della legislatura ad oggi abbiamo destinato oltre 25 milioni di euro al settore consapevoli del fatto che per ogni euro investito si ottiene un effetto moltiplicatore di tre volte”.

“L’obiettivo è quello di attrarre sempre più case di produzione nazionali e internazionali ma anche quello di rafforzare le imprese locali e sostenere quelle opere che contribuiranno a valorizzare il territorio, la cultura, la storia e l’Identità della Sicilia”